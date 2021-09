Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag missachtete ein 61-jähriger Autofahrer den Vorrang eines ebenfalls 61-jährigen Motorradfahrers, der auf der Paulinenstraße unterwegs war. Der Fahrer des VW Crafter aus Lemgo wollte in die Röntgenstraße einbiegen, übersah dabei den Kradfahrer und prallte mit ihm zusammen. Der 61-jährige Mann aus Bielefeld stürzte mit seiner Honda. Er wurde schwer verletzt vom Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 16 000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

