Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag kam es, in Höhe der Karolinenstraße 15, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 14.30 Uhr wurde ein am Straßenrand geparkter Pkw angefahren und auf den davor geparkten Pkw geschoben. Sachschaden entstand allerdings nur am direkt angefahrenen Pkw. Der/Die Unfallverursacher/in kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung bzw. verständigte nicht die Polizei. Er/Sie flüchtete vom Unfallort. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise dem Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter Tel. 05231/609-0 mitzuteilen.

