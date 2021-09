Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen - Kradfahrer stürzt nach Überholvorgang

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag, 03.09.2021 um 16.15 Uhr, überholte ein 28-jähriger Steinhagener mit seinem Motorrad einen vorausfahrenden Pkw auf der Hohensonner Straße kurz vor einer dortigen Rechtskurve. Unmittelbar nach dem Abschluss des Überholvorgangs, verlor er beim Einfahren in die Kurve das Gleichgewicht und geriet ins "Schlingern". Hierdurch fuhr er in der Kurve geradeaus, kam von der Straße ab und stürzte in den Graben. Er musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Hohensonner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

