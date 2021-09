Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - 1 Verletzter nach Brand einer Garage

Lippe (ots)

(RB) Am Samstagmorgen kam es im Azaleenweg in Pivitsheide um 03.00 Uhr zu einem Brand in einer Garage und einem zugehörigen Anbau. Durch das Feuer wurde ein 24-jähriger Detmolder so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein benachbartes Haus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, allerdings konnte die Feuerwehr das Übergreifen auf weitere benachbarte Häuser verhindern. Teilweise mussten die Bewohner der Nachbarhäuser, für die Dauer der Löscharbeiten, evakuiert werden. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache haben die Brandermittler der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

