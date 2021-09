Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Pedelecfahrerin stößt mit Radfahrer zusammen.

Lippe (ots)

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 74-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Radweg der Hindenburgstraße. Als sie von diesem nach rechts in die Korl-Biegemann-Straße einbiegen wollte, überholte sie in dem Moment ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad. Die Räder kollidierten und die 74-Jährige kam zu Fall. Die Frau wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell