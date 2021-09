Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Zeugen gesucht - Exhibitionist entblößt sich vor Mädchen.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor mehreren Kindern. Etwa gegen 7:45 Uhr hielt ein Auto an der Bushaltestelle am Bahnhof in Lage, an der ein Mädchen stand. Der Fahrer des Wagens onanierte augenscheinlich. Das Mädchen entfernte sich daraufhin von der Haltestelle und der Mann fuhr weiter. Gegen 8 Uhr trafen drei weitere Mädchen, die auf dem Weg zur Grundschule in Ehrentrup waren, auf wahrscheinlich den gleichen Mann. Auch vor diesen Kindern entblößte er sich aus dem Auto heraus.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Mann und sein Auto geben können. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Wagen, möglicherweise ein Kombi mit PB-Kennzeichen. Der Tatverdächtige hat dunkle Haare und einen dicken Bauch. Sein Alter ist unklar, eventuell zwischen 30 und 35 Jahren.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, informieren Sie bitte das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090 oder jede andere Polizeidienststelle.

