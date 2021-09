Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch an der Einmündung Schloßstraße/Vehrlingstraße ereignet hat, verletzten sich zwei Personen. Gegen 11:15 Uhr beabsichtigte der 73-jährige Fahrer eines Toyotas von der Vehrlingstraße aus nach links auf die Schloßstraße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar den Fiat eines 61-jährigen Mannes, der in Richtung der Lageschen Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden der 73-Jährige sowie dessen 74-jährige Beifahrerin verletzt. Beide mussten in ein Klinikum in Herford gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt knapp 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell