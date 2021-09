Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Einbruch auf Baustelle scheitert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zugang zu einer Baustelle in dem Neubaugebiet "Saulsiek". Auf einer Bauparzelle am Feldeggerser Weg versuchten die Täter die Tür eines Bauwagens aufzuhebeln. Die Einbrecher bekamen die Tür jedoch nicht geöffnet. Möglicherweise fühlten sie sich auch gestört. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

