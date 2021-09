Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. 34-Jährige nach Zusammenstoß in PKW eingeklemmt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Tunnelstraße gerufen, bei dem zwei Fahrzeuge zusammenstießen. Ein 80-Jähriger aus Oerlinghausen bog gegen 7.30 Uhr mit seinem Ford aus der Robert-Hanning-Straße nach rechts auf die Tunnelstraße ein und übersah dabei den Smart einer 34-Jährigen aus Schloß Holte-Stukenbrock, die von links aus Richtung Schloß Holte-Stukenbrock kam. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 34-Jährige in ihrem Smart eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau wie auch den leicht verletzten 80-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro.

