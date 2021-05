Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung Am frühen Sonntagmorgen, 30.05.2021, gegen 01:05 Uhr stellten sich etwa 8-10 Jugendliche zwei Radfahrern in der Fußgängerzone Cloppenburg im Einmündungsbereich der Lange Straße zur Mühlenstraße in den Weg. Als diese an der Gruppe vorbeifahren wollten, wurde einem der Radfahrer, ein 18jähriger Cloppenburger, Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, wodurch dieser stürzte. Durch den Sturz zog sich das Opfer leichte Verletzungen zu und musste dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt werden. Die Tätergruppe flüchtete unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagabend, 28.05.2021, um 22:18 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizei Cloppenburg auf dem Cappelner Damm ein Kleinkraftrad. Die 44jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Cappeln/Elsten - Diebstahl In der Zeit von Samstag, 22.05.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 24.05.2021, 15:00 Uhr wurde in Elsten in der Straße "Neue Barlage" ein Nasswischroboter aus einem Neubau entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cappeln unter 04478-958600 in Verbindung zu setzen. Molbergen - Sachbeschädigung Am Sonntag, 30.05.2021, gegen 00:30 Uhr wurde die Terassentürverglasung einer Wohnunterkunft an der Wagnerstraße in Molbergen durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475-941220 entgegen. Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 29.05.2021, gegen 10:30 Uhr befuhr ein 60jähriger Motorradfahrer aus Wildeshausen den Beverbrucher Damm in Garrel in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als vor ihm ein langsam fahrender Traktor abbiegen wollte, musste er abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 51jähriger Zweiradfahrer aus Heemsen zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Ein ebenfalls nachfolgender 47jähriger Motorradfahrer aus Stuhr berührte beim Vorbeifahren an der Unfallstelle dann ein liegendes Zweirad, stürzte ebenfalls und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert. Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Samstag, 29.05.2021, gegen 22:30 Uhr befuhr ein 41jähriger PKW Fahrer aus Garrel die Petersdorfer Straße in Fahrtrichtung Garrel. Aufgrund von Wildwechsel geriet der Fahrzeugführer ins Schleudern und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Baum und wurde durch den Anstoß schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 35500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell