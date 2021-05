Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 28.05.2021, gegen 17:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Ampelanlage in Peheim, Grönheimer Straße/Markhauser Straße. Aufgrund des Schadensbildes muss hier von einem größeren Fahrzeug als Verursacher ausgegangen werden. Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475-941220 entgegen. Löningen - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 28.05.2021, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:15 Uhr wurde ein VW Sharan auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der St.-Annen-Straße in Löningen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432-803840 entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW In dem Tatzeitraum vom 27.05.2021, 13:00 Uhr bis 28.05.2021, 12:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür eines abgestellten PKW in der Borkumstraße in Cloppenburg. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen. Cloppenburg - Fahrraddiebstahl In der Asternstraße in Cloppenburg entwendete am 28.05.2021 zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr ein unbekannter Täter von einer Grundstückszufahrt ein rotes BMX-Fahrrad. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell