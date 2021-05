Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Geschwindigkeitskontrollen

In der vergangenen Nacht, 27. Mai 2021 auf den 28. Mai 2021, hat die Polizei Vechta Geschwindigkeitskontrollen auf der Münsterstraße sowie auf der Großen Straße durchgeführt. Hier kam es in der Vergangenheit zu mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung über erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. Bei den durchgeführten Messungen kam es zu fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren. In vier Fällen könnte ein Fahrverbot auf die Betroffenen zukommen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 96 km/h in der 50er Zone und 64 km/h in einer 20er Zone. Die Polizei wird auch in Zukunft Kontrollen an verschiedenen Standorten durchführen.

Bakum - Einbruch in einen Stall

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26. Mai 2021, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 27. Mai 2021, 10.00 Uhr, drangen bislang Unbekannte in einen Stall in der Molkenstraße ein und entwendeten Benzin- bzw. Elektrogartengeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Visbek - Einbruch in Container

In Zeit zwischen Donnerstag, 27. Mai 2021, 16.45 Uhr und Freitag, 28. Mai 2021, 00.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person auf einer Baustelle an der Umgehungsstraße mehrere Container auf und entwendete Diesel aus mehreren Baufahrzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell