Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruch in ein Gerätehaus

Bislang unbekannte Personen drangen in der Zeit zwischen Montag, 24. Mai 2021, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 27. Mai 2021, 16.30 Uhr, in ein verschlossenes Gerätehaus in der Straße Am Forstgarten ein und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge und Akkus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell