Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versuchter Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, gegen 17.17 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter einen Motorroller zu entwenden. Eine Zeugin beobachtete, wie zwei männliche Personen zunächst den Spiegel und anschließend das Kennzeichen eines geparkten Rollers abmontierten. Anschließend brachen sie das Lenkradschloss auf und schoben den Roller in einen angrenzenden Feldweg. Als sie von der Zeugin angesprochen wurden, flüchteten sie fußläufig. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 17 bis 20 Jahre alt. Ein junger Mann trug kurze blonde Haare, eine schwarze Jacke der Marke Adidas und führte ein schwarzes Herrenrad sowie einen schwarzen Rucksack mit. Die zweite Person hat eine kräftige Statur und trug zur Tatzeit eine rostrote Jeanshose, einen schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Basecap. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Tel. 04499-922200) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am 27. Mai 2021, um 18.30 Uhr, war die Polizei wegen eines Hausfriedensbruchs zu einem Verbrauchermarkt in der Europastraße gerufen worden. Eine 55-jährige Frau sollte aus den Räumlichkeiten hinausbegleitet werden. Diese schlug und trat jedoch nach den Polizeibeamten. Es gelang ihnen die Frau zu überwältigen. Nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme wurde die 55-Jährige entlassen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell