Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26. Mai 2021, 21.45 Uhr, und Donnerstag, 27. Mai 2021, 6.15 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte die amtlichen Kennzeichen "VEC - US 62" von einem Opel Crossland, welcher geparkt auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Straße Auf der Lage stand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer 04441 94 30 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl eines Baustromzählers

In der Zeit zwischen Dienstag, 25. Mai 2021, 20.00 Uhr und Donnerstag, 27.05.2021, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Baustromzähler von einer Baustelle eines Freibades in der Straße Zur Schemder Bergmark. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch, 26. Mai 2021, zwischen 13.40 Uhr und 22.00 Uhr, einen BMW, welcher auf der Meyerfelder Straße geparkt stand, an der Fahrertür. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell