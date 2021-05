Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26. Mai 2021, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 27. Mai 2021, 5.30 Uhr, kam es in der Thüler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person kam mit einem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Schäden an der Berme, einem Leitpfosten sowie an einem Pkw. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

