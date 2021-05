Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Einbruch in Gartenhaus

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 25. Mai 2021, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 26. Mai 2021, 16.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss eines Gartenschuppen eines 65-jährigen Bakumers in der Von-Galen-Straße auf und entwendeten aus dem Schuppen diverses Werkzeug (1 Makita Akku-Bohrschrauber in kl. 2 x 18 Volt-Akkus, 1 Lochbohrer-Set, 1 Stihl Kettensäge mit 35 cm Schwert, 1 Gedore Steckschlüssel-Satz). In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde ein Bolzenschneider, sowie das zerstörte Vorhängeschloss aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (0 44 46) 95 97 10 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, den 27. Mai 2021, zwischen 03.00 Uhr und 03.15 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter in der Oldenburger Straße mit einem Gullydeckel die Automatikschiebetür eines Tankstellenverkaufsraumes ein. Sie begaben sich sodann durch die zerstörte Schiebetür in den Verkaufsraum und entwendeten dort ca. 100 Zigarettenstangen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Damme - versuchter Einbruch in Garage

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 23. Mai 2021, 15.30 Uhr, und Dienstag, dem 25. Mai 2021, 17.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in der Straße Im Sonnentau durch Überwindung eines 1,80 m hohen Zaunes auf das Grundstück eines 34-jährigen Mannes aus Damme. Sie versuchten, in die verschlossene Garage einzudringen. Dieser Versuch misslang. Der/die Täter drangen weder in die Garage, noch in sich hieran anschließende Wohnhaus des Geschädigten ein. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 26. Mai 2021, befuhr um 18.15 Uhr ein 27-jähriger Rollerfahrer aus Lohne die Dinklager Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nur wenige Minuten nach der polizeilichen Kontrolle (um 18.25 Uhr) wurde er erneut fahrenderweise auf seinem Roller angetroffen, sodass ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Lohne - Verstoß gegen die derzeit geltende Anleinpflicht

Am Sonntag, den 23. Mai 2021, um 18.30 Uhr, führte ein 80-jähriger Mann aus Lohne entgegen der derzeit geltenden Leinenpflicht seinen Hund ohne Leine im Burgweg spazieren. In Höhe des Spielplatzes Rehwiese kam es zu einer Rangelei zwischen seinem freilaufenden Hund und einem Hund, welcher angelelint neben dem Fahrrad seines 64-jährigen Lohner Herrchens herlief. Nach der Rangelei versuchte der angeleinte Hund, dem freilaufenden Hund zu folgen. Er riss an seiner Leine, was dazu führte, dass sein Besitzer von seinem Fahrrad stürzte. Hierdurch entstanden Beschädigungen an seinem Fahrrad, sowie auch an seiner Bekleidung. Gegen den Hundehalter des freilaufenden Hundes wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

