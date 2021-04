Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Herdplatte verwechselt

Ulm (ots)

Gegen 10.25 Uhr musste am Samstag die Feuerwehr in den Waiblinger Weg in Mergelstetten ausrücken. Die Bewohner einer Wohnung hatten eine mobile Elektroherdplatte auf ein Cerankochfeld gestellt. Anschließend jedoch das Ceranfeld eingeschaltet. Dies bewirkte, dass die mobile Herdplatte schließlich Feuer fing. Die Bewohner konnten den Brand selbst löschen und blieben alle unverletzt.

