Polizei Salzgitter

POL-SZ: Nachtrag zur Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 08.03.21

Salzgitter (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wurde festgestellt, dass es nicht nur zu einer gefährlichen Körperverletzung des Opfers gekommen sei. In einer Befragung gab das Opfer an, dass nach dem Angriff auf ihn seine Geldbörse samt seinen Papieren fehlen würde. Die Polizei ist weiterhin auf die Hinweise von Zeugen angewiesen und bittet daher das sich Zeugen unter 05341/ 18970 bei der Polizei in Salzgitter melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell