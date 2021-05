Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, 10.58 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Löninger mit einem Transporter und einem Anhänger auf der Linderner Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier mussten sie feststellen, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, um 13.20 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Mann aus Litauen auf der Straße Großer Kamp und kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Zaun sowie vier Fahrzeuge. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen Knall gehört und sah wie der Unfallverursacher seine Fahrt in Schlangenlinien fortsetzte und in kurzer Entfernung wieder zum Halten kam. Der Zeuge eilte zum Unfallfahrzeug, sprach den Mann an und hielt ihn von einer Weiterfahrt ab. Gemeinsam warteten sie auf das Eintreffen der Polizei. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren ist, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,53 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, um 14.00 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Sattelzugfahrer auf der B213 in Richtung Haselünne. Beim Abbiegen nach links missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 22-jährigen Traktorfahrers. Der 22-jährige Mann musste abbremsen und kam aufgrund dessen mit seinen zwei Anhängern ins Schleudern. Dabei kippte ein Anhänger mit Kartoffeln auf die Seite. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. Mai 2021, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beim Rangieren auf einem Betriebsparkplatz in der Garther Heide gegen einen Ford Focus und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell