Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Polizei sucht Motorradfahrer - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Rüthen (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B516 in Rüthen im Bereich der Straße Romecke wurde am Sonntag (19.Juli), um 14 Uhr, ein Motorradfahrer statt der erlaubten 100 km/h mit über 180 km/h gemessen. Er war mit einem zweiten Biker in Richtung Brilon auf der B516 unterwegs, als der Erste der beiden Fahrer in die Messung geriet. Ein uniformierter Polizeibeamter gab den Motorradfahrern daraufhin deutliche Zeichen, dass sie rechts ranfahren sollten. Nach einer ersten Geschwindigkeitsreduzierung beschleunigten sie erneut und fuhren rechts und links an dem Beamten vorbei. Hierbei hielt der erste Biker einen geschätzten Seitenabstand von 50 cm zum Polizeibeamten ein. Die Polizei sucht nun die beiden Motorradfahrer aus dem Hochsauerlandkreis. Die dunklen Motorräder hatten jeweils HSK-Kennzeichen. Beide Biker trugen dunkle Motorradkombis mit weißen Emblemen und schwarze Helme. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" eingeleitet. Der Beamte war nach dem Vorfall für den Tag nicht mehr dienstfähig. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

