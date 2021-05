Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigungen an Autos

Zwischen Dienstag, 25. Mai 2021, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 26. Mai 2021, 11.00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen im Kiefernweg einen Seat Leon und einen Skoda Superb, indem sie jeweils einen vorderen Reifen zerstachen. Beide Fahrzeuge waren ordnungsgemäß an der Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 350,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 27. Mai 2021, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 09.50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die hintere Tür der Beifahrerseite eines grauen Audi A4 Avant. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Das Fahrzeug stand zunächst in Lohne in der Straße Witten Dresch, anschließend in Vechta in der Münsterstraße auf einem Parkplatz vor einem Verbrauchermarkt und abschließend im Parkhaus eines Krankenhauses in der Marienstraße in Vechta. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0. in Verbindung zu setzen.

Lohne - Einbruch in einen Gastronomiebetrieb

In der Zeit zwischen Mittwoch, 26. Mai 2021, 22.00 Uhr und Donnerstag, 27. Mai 2021, 18.30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam durch eine Seitentür in die Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebs in der Lindenstraße ein und entwendete eine Geldbörse mit Bargeld. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell