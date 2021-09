Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Eschenbruch. Vorfahrt missachtet - Kollision von zwei PKWs.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der L 947 leicht verletzt. Eine 22-Jährige aus Bad Pyrmont befuhr mit ihrem Mazda gegen 22.00 Uhr die Straße Klus in Richtung Hagen. An der Einmündung Klus / Hiddensen bog ein 38-Jähriger, ebenfalls aus Bad Pyrmont, mit seinem BMW nach links auf die Straße Klus in Richtung Barntrup ab und missachtete dabei die Vorfahrt der 22-Jährigen. Beim Zusammenstoß von BMW und Mazda wurden beide Personen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

