FW-EN: Wetter -Drei Einsätze am Wochenende

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitagmorgen um 07:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Gederner Straße alarmiert. Bei der Einsatzadresse handelte es sich um Herdecker Stadtgebiet, zu welchem die Feuerwehr Wetter (Ruhr) allerdings aufgrund der räumlichen Nähe ebenfalls alarmiert wird, um frühzeitig wichtige Erstmaßnahmen durchführen zu können. Weitere Informationen entnehmen Sie der offiziellen Pressemitteilung der Feuerwehr Herdecke.

Die Löscheinheiten Esborn und Wengern wurden um 14:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Esborner Straße alarmiert. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen. Aufgrund der Meldung wurde auch ein Rettungshubschrauber alarmiert, wo die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die Landung absichern sollten. Die Landung des Luftfahrzeuges war allerdings nicht mehr erforderlich, sodass durch die Kräfte der Feuerwehr lediglich die Absicherung der Unfallstelle durchgeführt wurde. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Samstagnachmittag um 17:17 Uhr zu einem Tierrettungseinsatz in der Aue alarmiert. Hier sollte eine Schafherde in Not geraten sein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Nach Rücksprache mit dem Verpächter der Fläche und auch dem Besitzer der Tiere befanden diese sich ordnungsgemäß auf der Weide. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden. Neben den Kräften der Feuerwehr war auch die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes vor Ort.

