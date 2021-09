Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Betrüger gibt sich an Haustür als Trödelhändler aus.

Lippe (ots)

Ein 85-Jähriger wurde am Dienstagmorgen Opfer eines Betrügers. Gegen 10.00 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person an seiner Tür im Lärchenweg und gab sich als Trödelhändler aus. Er täuschte Interesse an alten Gegenständen vor, die nicht mehr genutzt werden, und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt zur Wohnung. Dort verwickelte er den älteren Herrn in ein Gespräch und entwendete in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus der Wohnung. Der Lügder beschreibt den Betrüger wie folgt: Gepflegtes Aussehen, ca. 1,80 Meter groß, kräftige Statur, bekleidet mit einem hellblauen, knielangen Kittel. Das Kriminalkommissariat 6 bittet unter der Rufnummer 05261 9330 um Zeugenhinweise.

