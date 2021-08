Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Älterer Mann verliert mehrere tausend Euro an dreisten Telefonbetrüger, der sich als Kommissar ausgab (25.08.2021)

Konstanz (ots)

Um tausende Euro wurde am Mittwoch ein älterer Mann in Konstanz von einem Betrüger gebracht, der sich am Telefon als Kommissar der Polizei Konstanz ausgab.

Der Senior erhielt am Mittwochmorgen einen Anruf des angeblichen Kriminalkommissars. Dieser behauptete, dass es einen unberechtigten Zugriff auf das Konto des Mannes gegeben habe. Er sei nun von der Staatsanwaltschaft damit beauftragt worden, sich um den Fall zu kümmern. Der Senior war verunsichert und wählte die 110, um den Sachverhalt bei der Polizei zu erfragen, hatte jedoch nach dem Wählen des Notrufs sofort wieder den Betrüger in der Leitung. Dies führte dazu, dass das Betrugsopfer den Schilderungen des angeblichen Kommissars glaubte. Mittlerweile wurde festgestellt, dass offenbar der Router des Geschädigten vor dem Betrugsanruf gehackt worden war. Aus diesem Grund kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass deshalb der Betrüger wieder in der Leitung war, als der Senior die 110 wählte.

Der Täter brachte den Mann im Verlauf mehrerer Stunden dazu, ihm per Fernzugriff Zugang zum PC zu gewähren und veranlasste daraufhin mehrere Überweisungen in vierstelliger Höhe. Erst nachdem der Geschädigte seiner Familie von den Anrufen erzählt hatte, wurde der Betrug erkannt und die Bank informiert. Ein Teil des Geldes konnte noch zurückgebucht werden, der Großteil jedoch nicht.

Die Polizei warnt weiterhin die Bevölkerung und bittet darum, niemals private Informationen preiszugeben oder Zugriffe auf den PC zu ermöglichen.

Informationen zu dem Betrugsphänomen sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de

