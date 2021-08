Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kaffeeautomat im Discounter geplündert

Konstanz (ots)

Nicht auf Kaffee, sondern auf Bargeld hatten es unbekannte Eindringlinge in einen Discounter in der Max-Stromeyer-Straße abgesehen. Zur späten Stunde in der Nacht zum Freitag drangen die ungebetenen Gäste in den Eingangsbereich ein, wo sie den Vollautomaten aufhebelten und sowohl das Wechselgeld und einen geringen Bargeldbetrag mitsamt den Geldkassetten stahlen. Die Polizei, die nun wegen schwerem Einbruchsdiebstahl ermittelt, hat Spuren von den Tätern gesichert. Im Juli 2019 wurde auf ähnliche Weise in den Markt eingebrochen. Ob die Taten zusammenhängen, muss noch geklärt werden.

