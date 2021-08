Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Langfinger montieren erneut Ortsschild ab

Dunningen (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Freitag das Ortschild am Ortseingang in der Schramberger Straße gestohlen. Einem Mitarbeiter vom Bauhof war das Fehlen der Ortstafel am Freitagmorgen aufgefallen. Wer das Schild abmontiert hat, ist noch unklar. Bereits Anfang August hatten Unbekannte die Ortstafel in der Locherhofer Straße geklaut. Ob es sich dabei um denselben Täter handelt und warum die Ortstafeln von Dunningen bei Dieben so begehrt sind, ist der Polizei nicht bekannt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell