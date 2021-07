Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw beschädigt

Unbekannter wurde beobachtet

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Freitag, 23. Juli, zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an der Boos-Fremery-Straße einen Pkw, indem sie die vorderen Seitenscheiben des Fahrzeugs einschlugen.

An der Händelstraße zerstachen Unbekannte außerdem die Reifen zweier Pkw. Die Tatzeit lag hierbei zwischen 1 Uhr und 9.15 Uhr am Sonntag, 25. Juli.

Ebenfalls gegen 1 Uhr am Sonntag wurde ein bislang unbekannter Täter an der Händelstraße dabei beobachtet, wie er sich am Schloss eines Kraftrades zu schaffen machte. (Wir berichteten mit PB Nr. 206 vom 25. Juli 2021.) Zwei weitere Personen befanden sich in seiner Begleitung. Als Zeugen die Täter entdeckten, flüchtete der Haupttäter mit einem Fahrrad und einer seiner Komplizen in Richtung Parkstraße. Die weiteren Person entfernte sich in Richtung Brahmsstraße. Die Zeugen beschrieben den Mann, der sich am Kraftrad zu schaffen machte, als zirka 175 Zentimeter groß. Er hatte eine schmale Statur und braune Haare. Außerdem trug er eine Brille und eine blaue Jacke.

Ob die beobachteten Personen auch für die Taten an den zuvor genannten Pkw verantwortlich sind, wird nun ermittelt.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell