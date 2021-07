Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte bei Diebstahl an Baustelle entdeckt

Heinsberg-Dremmen (ots)

Zeugen beobachteten am Sonntag (25. Juli), gegen 23.40 Uhr, wie sich ein Mann und eine Frau Zugang zu einer umzäunten Baustelle an der Sootstraße verschafften. Dort nahmen die beiden mehrere Dachpappen-Rollen an sich. Als die Zeugen sie ansprachen, ließen sie die Beute vor Ort liegen und flüchteten. Laut Beschreibung handelte es sich bei der ersten Person um einen zirka 180 Zentimeter großen Mann mit schmaler Statur, kurzen Haaren und Ziegenbart. Er trug Kleidung in Tarn-Optik und war mit einem Elektrofahrrad unterwegs. Bei seiner Begleiterin handelte es sich um eine etwa 175 Zentimeter große Frau. Sie trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Außerdem war sie mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs und hatte eine Sackkarre bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität der beschriebenen Personen. Diese nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, Hinweise online über das Hinweisportal zu übermitteln: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

