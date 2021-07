Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 18-Jähriger scheinbar durch Schreckschusswaffe verletzt

Heinsberg (ots)

Am Samstag, 24. Juli, erhielt die Polizei Kenntnis über eine Körperverletzung im Bereich der Westtangente. Ein junger Mann aus Bonn war gegen 00.20 Uhr auf dem Gehweg der Westtangente aus Richtung Aphoven kommend in Richtung Heinsberg zu Fuß unterwegs. Der 18-Jährige schilderte später gegenüber der Polizei, dass ihm dort drei unbekannte Personen entgegengekommen seien, die sich lautstark in ausländischer, vermutlich osteuropäischer Sprache unterhielten. Unvermittelt habe eine der Personen ihm eine Schreckschusswaffe vor die Brust gehalten und abgedrückt. Der Bonner sei daraufhin in Richtung Heinsberg davongelaufen. In welche Richtung sich die drei dunkel gekleideten Täter entfernten, ist nicht bekannt. Wenig später kontaktierte der 18-Jährige Freunde, die ihn zum Krankenhaus brachten. Dort wurde eine leichte Verletzung im Brustbereich festgestellt. Nach der ärztlichen Versorgung konnte er aus dem Krankenhaus wieder entlassen werden. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West in Heinsberg: 02452 920 0. Wahlweise können Hinweise auf online unter folgendem Link übermittelt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

