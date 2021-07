Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 205 vom 24.07.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg - Dremmen, Brand Am 23.07.2021 um 23:00 Uhr entzündeten bislang unbekannte Täter einen Heuballen auf einem Feld an der Gladbacher Straße. Der Heuballen konnte die hinzu gezogene Feuerwehr abgelöscht werden. Übach-Palenberg - Frelenberg, Brand Am 23.07.2021 um 17:50 Uhr kam es auf der Ackerstraße zu einem Brand. Unbekannte Täter setzten ein ordnungsgemäß abgestelltes Kleinkraftrad in Brand. Durch das Feuer wurde weiterhin ein am Haus befindlicher Anbau in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen dauern an. Hückelhoven, PKW Diebstahl Am 23.07.2021 zwischen 11:30 und 12:30 Uhr wurde ein auf der Von-Dechen-Straße abgestellter grauer VW Golf mit Heinsberger Kennzeichen entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

