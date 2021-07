Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 205 vom 25.07.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg, Wohnungsbrand Am 24.07.2021 um 12:00 Uhr kam es auf der Borsigstraße zu einem Wohnungsbrand. Ein 29 jähriger Heinsberger hatte sich an einem brennenden Kochtopf verletzt. Nach dem Löschen des Kochtopfes begab er sich in ärztliche Behandlung. Als er davon zurückkehrte, stand seine Wohnung im Vollbrand. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Heinsberg - Oberbruch, Einbruch in Tankstelle Am 25.07.2021 um 02:30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Tankstelle auf der Boos-Fremery-Straße ein. Nach Aufbrechen einer Tür gelangte der Täter in den Verkaufsraum. Angaben über Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Heinsberg - Oberbruch, versuchter Kraddiebstahl Am 25.07.2021 um 01:00 Uhr war ein auf der Händelstraße abgestelltes Krad das Ziel eines bislang unbekannten Täters. Als dieser sich am Schloss zu schaffen machte, wurde er von Zeugen entdeckt. Als diese auf sich aufmerksam machten, flloh der Täter in unbekannte Richtung.

