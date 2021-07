Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei stellt Ladendieb

Heinsberg (ots)

Gegen 10.15 Uhr am Samstag (24. Juli) wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Westpromenade informiert. Ein zunächst unbekannter Mann hatte versucht, zwei Paar Schuhe zu entwenden. Als der Filialleiter ihn darauf ansprach, händigte der Mann die Schuhe wieder aus und entfernte sich. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte den offenbar alkoholisierten Mann kurz darauf an der Liecker Straße ausfindig machen. Der 39-Jährige trug insgesamt sieben Hosen im Wert von mehreren hundert Euro bei sich, die er augenscheinlich ebenfalls entwendet hatte. Außerdem führte er eine Tonfigur mit sich, deren Herkunft bisher unklar ist. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Die gestohlenen Hosen konnten dem betroffenen Geschäft kurze Zeit später wieder ausgehändigt werden.

