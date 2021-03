Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0157 --Zeugen nach versuchtem Raub gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schlachte Zeit: 02.03.21, 20:30 Uhr

Am Dienstagabend versuchte ein Unbekannter einen 17-Jährigen in der Bremer Altstadt auszurauben. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 18-jährigen Freund des Jugendlichen, floh der Unbekannte ohne Beute mit einem Bekannten auf einem Elektroroller. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Die beiden 17- und 18-Jährigen waren gegen 20:30 Uhr im Bereich der Treppen an der Schlachte in Richtung Bürgermeister-Smidt-Brücke unterwegs, als sie mit einem E-Roller-Fahrer aneinandergerieten. Der Unbekannte riss den 17-Jährigen zu Boden und forderte ihn auf, seine Taschen zu leeren. Der Jugendliche weigerte sich jedoch. Sein 18 Jahre alter Begleiter versuchte dazwischen zu gehen und wurde daraufhin mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Während die beiden jungen Männer in Richtung Hauptbahnhof weg liefen, fuhr der Unbekannte mit einem Begleiter auf einem E-Roller in Richtung Schlachte davon.

Der Tatverdächtige soll etwa 18 Jahre alt sein und zirka 175 Zentimeter groß. Er hatte schwarze, mittelange Haare. Sein Begleiter war ebenfalls etwa 18 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte auffallend kurze schwarze Haare und trug einen blauen medizinischen Mundschutz.

Die Polizei Bremen fragt, wer am Dienstagabend an der Schlachte verdächtige Beobachtungen gemacht hat und bittet mögliche Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell