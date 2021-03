Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0153--Falsche Polizisten erbeuten Schmuck--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Hastedter Heerstraße Zeit: 1.3.21, 13.10 Uhr

Am Montag gelangten Trickdiebe in Hastedt durch einen Vorwand in die Wohnung einer 80-Jährigen. Die Täter erbeuteten hochwertigen Goldschmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13.10 Uhr traf die Frau vor ihrer Haustür in der Hastedter Heerstraße auf drei Männer. Diese gaben vor, Polizisten zu sein und dass Einbrecher in ihrer Wohnung waren. Die angeblichen Polizeibeamten müssten nun die Räume überprüfen und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung in dem Mehrparteienhaus. Die Täter durchsuchten daraufhin unbemerkt ihre Zimmer. Als das Trio verschwunden war, fehlte der 80-Jährigen teurer Goldschmuck wie Ringe, Halsketten, Colliers und Anhänger.

Die drei Täter waren dunkel gekleidet und trugen Handschuhe. Einer wird als groß und kräftig beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Immer wieder gelingt es diesen Kriminellen, Zugang zu den Wohnräumen meist lebensälterer Menschen zu erschleichen. Sie treten stets sehr bestimmt auf und spielen ihre betrügerische Rolle überzeugend. Trotzdem erneut der Appell: Seien Sie wachsam und lassen keine Fremden in Ihre Wohnung. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Fordern sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis und prüfen sie diesen sorgfältig. Wenn Sie geringsten Zweifel an der Echtheit haben, rufen Sie den kostenlosen Notruf 110 an. Hier geht's zum Dienstausweis der Polizei Bremen: https://www.polizei.bremen.de/detail.php?gsid=bremen09.c.20534.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell