POL-HB: Nr.: 0152--Zeugenaufruf nach Farbwürfen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Große Sortillienstraße Zeit: 26.02.21 bis 01.03.21

Am Wochenende warfen Unbekannte mehrere Farbgläser und Steine an die Fassaden eines Gebäudes in der Bremer Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die bislang unbekannten Täter beschädigten die Wände des Gebäudes an der Großen Sortillienstraße Ecke Friesenwerder großflächig mit Farbwürfen in blauer, gelber und grauer Farbe. Zudem schmissen sie faustgroße Steine an die Fassaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

