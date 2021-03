Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0154 --Vorführwagen in Flammen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 01.03.21, 21.45 Uhr

In der Bremer Neustadt brannte am Montagabend auf dem Gelände eines Autohauses ein Fahrzeug. Verletzt wurde niemand, die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 21.45 Uhr stand auf dem Parkplatz des Autohändlers in der Kornstraße ein Vorführwagen in Flammen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand ein Sachschaden von knapp 20.000 Euro. Die Polizei Bremen hat die Brandursachenermittlung aufgenommen und fragt: "Wer hat Montagabend in der Kornstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

