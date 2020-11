POL-OG: Offenburg - Autodieb gestellt

Polizeipräsidium Offenburg

Nach dem Diebstahl eines Pkw am frühen Sonntagmorgen sitzt mittlerweile ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger in Haft. Der Mann steht im Verdacht, sich zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr über die Terrasse eines Anwesens in der Straße "Am Lerchenrain" Zutritt zu dem Haus verschafft zu haben. Dort soll er im weiteren Verlauf einen Pkw-Schlüssel an sich genommen und anschließend mit dem Fahrzeug das Weite gesucht haben. Der Besitzer des Wagens bemerkte den Diebstahl noch in der Nacht und verständigte die Polizei. Dank intensiver Ermittlungen und der Einbindung überregionaler Einsatzkräfte konnte der mutmaßliche Autodieb auf der A3, Höhe Deesen, gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 25-Jährige wurde nach einer anschließenden richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt in Koblenz gebracht. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei Offenburg nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

