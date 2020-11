Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Gaggenau

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der Suche nach Zeugen. Eine 39-jährige KIA-Fahrerin war gegen 9:20 Uhr auf der Ebersteinstraße in Richtung Sulzbach unterwegs und fuhr in die Kreuzung zur Hauptstraße ein. Hierbei kollidierte sie mit einem Opel-Lenker, der auf der Hauptstraße von Gaggenau kommend in Richtung Gernsbach unterwegs war. Der 41-Jährige prallte anschließend gegen einen auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite stehenden Ampelmast. Durch den Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über den Unfallhergang waren sich die Beteiligten auch in Gegenwart der aufnehmenden Polizeistreife uneins. Beide gaben an, bei Grünlicht über die Kreuzung gefahren zu sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

