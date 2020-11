Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Vorläufige Festnahme nach versuchten PKW-Aufbrüchen

LahrLahr (ots)

Nach fünf versuchten PKW-Aufbrüchen am Sonntagnachmittag in der Kaiserstraße gelang den Beamten des Polizeireviers Lahr die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen. Der 36-Jährige soll gegen 16:15 Uhr durch Knacken der Türschlösser an den Fahrerseiten versucht haben, sich Zutritt ins Fahrzeuginnere zu verschaffen. Dank aufmerksamer Zeugen konnten die Polizeibeamten sein Vorhaben verhindern. An den PKW entstand jeweils ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen gegen den Langfinger dauern derzeit an. /eb

