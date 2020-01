Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4491895

Nach dem Brand einer Tür in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstraße am 14.01.2020 geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Die eingelieferten verletzten Personen wurden noch am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wurde auf 1500 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

