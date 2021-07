Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alarm schreckt Einbrecher ab

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Zwischen 16.30 Uhr am Donnerstag (22. Juli) und 8 Uhr am Freitag (23. Juli) hatten Unbekannte eine Fensterscheibe eines Gebäudes mit Büroräumen an der Parkstraße eingeschlagen. Als der Alarm auslöste, flüchteten sie ohne Beute.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell