Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bilanz des bundesweiten Mund-Nasen-Schutz Kontrolltages der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern vom 7. Dezember 2020

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Am 7. Dezember 2020 in der Zeit zwischen 07.00 und 19.00 Uhr führte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern in ihrem Zuständigkeitsbereich Mund-Nasen-Schutz Kontrollen durch. Die Kontrollen erstreckten sich auf die Bahnhöfe Kaiserslautern, Bingen, Ludwigshafen, Neustadt a.d.W., Mainz und Worms sowie die Zugstrecken zwischen diesen Bahnhöfen. Zusätzlich zum Regeldienst der Bundespolizeireviere wurden 22 Beamte als Streifen in den Zügen und Bahnhöfen eingesetzt. Die Bundespolizeibeamten stellten insgesamt 120 Reisende fest, die über die korrekte Trageweise des Mund-Nasen-Schutzes belehrt werden mussten. Insgesamt wurde gegen fünf Reisende aufgrund des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz (keinen Mundschutz oder trotz einer Ermahnung den Mundschutz nicht oder nicht ordnungsgemäß getragen) ein Ordnungswidrigkeits-verfahren eingeleitet. Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich der überwiegende Teil der Reisenden an die Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutzes hält und diese beachtet. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern führt täglich Kontrollen in den Bahnhöfen und Zügen durch und wird weiterhin einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.

