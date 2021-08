Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf (26.08.2021)

Radolfzell (ots)

Die Polizei Radolfzell sucht Zeugen einer Unfallflucht am Donnerstag zwischen 14.50 Uhr und 16.25 Uhr im Bereich der Friedrich-Werber-Straße, Hausnummer 22. Der Besitzer eines Skoda-Superb hatte den Wagen dort am Straßenrand geparkt. Als er wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass die Heckstoßstange zerkratzt und eingedellt war. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher sind an die die Polizei Radolfzell, Tel. 07732 950660 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell