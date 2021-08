Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall im Döbelekreisel (26.08.2021)

Konstanz (ots)

Bei der Kollision mit einem Verkehrsschild hat sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin verletzt. Die Frau fuhr aus Richtung Zentrum kommend in den Döbelekreisel ein und übersah dabei ein bereits im Kreisel befindliches Auto, dessen Fahrer den Kreisverkehr Richtung Döbeleparkplatz verlassen wollte. Der 25-Jährige konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision gerade noch verhindern. Aus ungeklärter Ursache kam die 38-jährige Unfallverursacherin daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und blieb auf der angrenzenden Grünfläche stehen. Die 38-Jährige musste aufgrund der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Verkehrsschild beläuft sich auf insgesamt rund 8000 Euro.

