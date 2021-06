Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand einer Gartenhütte greift auf Wohnhaus über

Freiburg (ots)

Am Samstag, 19.06.2021, gegen 13.30 Uhr, brannte in Tüllingen, im Zwetschenweg, eine Gartenhütte vollständig nieder. Durch das Übergreifen der Flammen wurde der Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Wie es zu dem Brand der Gartenhütte kam ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei. Ein technischer Defekt beziehungsweise eine Selbstentzündung wird nahezu ausgeschlossen. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Das THW leistete zudem technische Hilfe bei der Sicherung des beschädigten Wohnhauses.

