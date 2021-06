Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Fahrraddemonstration am Lederleplatz

Freiburg (ots)

Über das Internet wurde im Vorfeld zu einer Fahrraddemonstration zum Thema "Späti geht, wir bleiben!" für den gestrigen Sonntag, 20.06.2021 aufgerufen. Am Lederleplatz fanden sich gegen 17.00 Uhr etwa 200 potentielle Versammlungsteilnehmer ein, die Zahl erhöhte sich stetig weiter. Der Aufzug setzte sich schließlich mit etwa 800 Teilnehmern über die Egon- in die Eschholzstraße in Bewegung. Nach mehreren Zwischenkundgebungen kam es vor dem Green-City-Hotel zu einer weiteren Zwischenkundgebung, wodurch der Individualverkehr auf der Merzhauser Straße kurzzeitig blockiert wurde.

Um eine mögliche Blockade der B 31 im Bereich Kronenbrücke zu verhindern, wurde diese für die Fahrraddemo mit Polizeikette gesperrt, was einige Versammlungsteilnehmer über Seitenstraßen umgingen. Der Großteil der Versammlungsteilnehmer fuhr allerdings weiter über die Kronenbrücke Richtung Gartenstraße. Hierbei kam es zu teils schwierigen Verkehrssituationen mit durchfahrenden Fahrzeugen. Unfälle oder Schäden ereigneten sich jedoch glücklicherweise nicht.

Im Bereich der Gartenstraße kam es trotz des einsetzenden Starkregens zu einer weiteren Zwischenkundgebung mit den verbleibenden etwa 400 Versammlungsteilnehmern. Danach fuhr die Raddemo über die Wiwilibrücke zurück in den Stühlinger zum Lederleplatz. Dort verwandelte sich die Versammlung in eine Party, die extrem laute Musik führte zu massiven Anwohnerbeschwerden. Die Versammlung wurde daher gegen 20:45 Uhr durch die Polizei aufgelöst. Ein Großteil der Personen verlagerte sich zum "Späti", wo es im Bereich der Eschholzstraße zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und zum weiteren Abspielen lauter Musik kam. Auch diese Ansammlung musst aufgelöst und Platzverweise erteilt werden. 29 Personen leisteten dem trotz mehrfacher Aufforderung keine Folge, ihre Personalien wurden festgestellt. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Gegen 23 Uhr beruhigte sich die Lage zunehmends.

