Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Alkoholisierter Autofahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer am Freitagabend, 18.06.2021, auf der K 6500 am Ortseingang von Ühlingen zugezogen, als er mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt war. Gegen 20:30 Uhr hatte der 37-jährige von Hürllingen kommend die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er einem Fuchs ausgewichen sein will. Das Auto kollidierte schließlich frontal mit einem Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Bei ihm wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Überprüfung ergab rund 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt wurde. An seinem VW entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

