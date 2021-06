Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einsatz auf Waldspielplatz nach Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

Mehrere Polizeistreifen waren am Samstagabend, 19.06.2021, gegen 23:20 Uhr, auf einem Waldspielplatz in Wehr-Öflingen nach einer Auseinandersetzung im Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es dort zwischen einer Gruppe Feierenden und einer anderen Personengruppe zu mehreren Körperverletzungsdelikten und dabei zu tumultartigen Szenen. Drei flüchtige Tatverdächtige konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kontrolliert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

